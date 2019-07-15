15.07.2019 00:17
Haberler» Spor» Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.
Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.
Kaynak: AA
Nijerya, Cezayir, Afrika, Mısır, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:24   Adana Demirspor ikinci etapta ilk çalışmasını yaptı
13:24   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
13:23   Beşiktaş salonda çalıştı
13:21   UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
13:19   Trabzonspor'da şok istifa
13:18   Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
13:17   Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam, Ersun Yanal'ın gözüne girdi!