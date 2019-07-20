Haberler» Güncel» Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Senegalliler, Fatih'te bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Senegal ile Cezayir arasında yapılan final maçını izledi.

20.07.2019 00:06 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
Senegalliler, Fatih'te bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Senegal ile Cezayir arasında yapılan final maçını izledi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Senegal ile Cezayir, Uluslararası Kahire Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaştı.
İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda dev ekranda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını izledi.
Senegal Derneği'nin organize ettiği etkinliğe, genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere bine yakın Senegalli katıldı.
Diğer taraftan, Taksim Talimhane Mahallesi'nde Cezayirliler ve Senegalliler başta olmak üzere Afrikalı birçok kişi, maçı kafelerde izledi.
Nargile, çay ve kahve eşliğinde takımlarını destekleyen taraftarlar, eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA
Cezayir, Senegal, Afrika, Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:33   Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı
01:24   Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
01:15   Ankara'da asayiş uygulaması
01:12   Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi
01:12   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
01:11   Ankara'da asayiş uygulaması
01:09   Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde öldü