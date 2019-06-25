Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus
ile Angola
karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunuslu vatandaşlarMaçı izleyen Tunuslu vatandaş ile röportaj 2019 Afrika
Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı
'nda karşılaştı.
Başkent Tunus'taki vatandaşlar Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izledi.
Tunus, Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos
'un 73. dakikadaki golüyle 1-1 tamamlandı.