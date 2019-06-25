25.06.2019 00:00
Haberler » Güncel » Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunuslu vatandaşlar Maçı izleyen Tunuslu vatandaş ile röportaj 2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunuslu vatandaşlar
Maçı izleyen Tunuslu vatandaş ile röportaj 2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı 'nda karşılaştı.
Başkent Tunus'taki vatandaşlar Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izledi.
Tunus, Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos 'un 73. dakikadaki golüyle 1-1 tamamlandı.Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1
Kaynak: AA
Afrika , Angola , Tunus , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
01:06 "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor"
01:03 ABD ve Taliban arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri
01:00 Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
00:55 BMGK'daki kapalı İran oturumu
00:50 İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü
00:50 KARTAL'DA MAHALLELİNİN YAKALADIĞI TACİZCİYİ POLİS LİNÇTEN KURTARDI
00:49 Kartal'da mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardı