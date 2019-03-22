Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam 10 maçla başladı.
Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda
, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis
Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum
ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus
'u 4-0 mağlup etti.
E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan
, konuk ettiği Azerbaycan
karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.
Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev
'den geldi. Elmas
'tan iki gol
Türk hakem Halis Özkahya
'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya
, Fenerbahçe
'de forma giyen Eljif Elmas
'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya
'yı 3-1 mağlup etti.
Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.
Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.
Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:
C Grubu
Hollanda-Belarus: 4-0
Kuzey İrlanda- Estonya
: 2-0
E Grubu
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1
Slovakya- Macaristan
: 2-0
G Grubu
Avusturya- Polonya
: 0-1
Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1
İsrail- Slovenya
: 1-1
I Grubu
Kazakistan-İskoçya: 3-0 Güney Kıbrıs
Rum Kesimi- San Marino
: 5-0
Belçika- Rusya
: 3-1
Azerbaycan, Hırvatistan, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA