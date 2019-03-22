22 Mart 2019, 01:11
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Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam 10 maçla başladı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.

E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.

Elmas'tan iki gol

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.

Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.

Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:

C Grubu

Hollanda-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda- Estonya: 2-0

E Grubu

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1

Slovakya- Macaristan: 2-0

G Grubu

Avusturya- Polonya: 0-1

Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1

İsrail- Slovenya: 1-1

I Grubu

Kazakistan-İskoçya: 3-0

Güney Kıbrıs Rum Kesimi- San Marino: 5-0

Belçika- Rusya: 3-1 Azerbaycan, Hırvatistan, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA



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