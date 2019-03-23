23 Mart 2019, 00:59
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Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci gününde 7 karşılaşma tamamlandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci gününde 7 karşılaşma tamamlandı.


Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, A, B ve H gruplarında oynanan 7 maçla devam etti.

Öne çıkan karşılaşmalarda, H Grubu'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Takım, konuk olduğu Arnavutluk'u 21. dakikada Burak Yılmaz, 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

A Grubu'nda ise İngiltere, 24'üncü, 62'nci ve 68'inci dakikalarda Raheem Sterling, 45+2'nci dakikada penaltıdan Harry Kane ve 84'üncü dakikada Tomas Kalas'ın kendi kalesine attığı gollerle ağırladığı Çekya'yı 5-0 mağlup etti.

B Grubu'nda Juventuslu yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun uzun bir aranın ardından yeniden formasını giydiği Portekiz, Işık Stadı'nda konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

H Grubu'nda da son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Moldova'yı 4-1'lik skorla geçti. Konuk ekibin gollerini, 24. dakikada Antoine Griezmann, 27. dakikada Raphael Varane, 36. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada Kylian Mbappe atarken, ev sahibi Moldova'da 89. dakikada Vladimir Ambros fileleri havalandırdı.

Elemelerin ikinci gününde sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu


Bulgaristan- Karadağ: 1-1

İngiltere-Çekya: 5-0

B Grubu


Lüksemburg- Litvanya: 2-1

Portekiz-Ukrayna: 0-0

H Grubu


Arnavutluk- Türkiye: 0-2

Andorra- İzlanda: 0-2

Moldova-Fransa: 1-4 Moldova, Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA



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