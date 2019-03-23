Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci gününde 7 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, A, B ve H gruplarında oynanan 7 maçla devam etti.
Öne çıkan karşılaşmalarda, H Grubu'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Takım, konuk olduğu Arnavutluk
'u 21. dakikada Burak Yılmaz
, 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu
'nun ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.
A Grubu'nda ise İngiltere
, 24'üncü, 62'nci ve 68'inci dakikalarda Raheem Sterling
, 45+2'nci dakikada penaltıdan Harry Kane
ve 84'üncü dakikada Tomas Kalas'ın kendi kalesine attığı gollerle ağırladığı Çekya'yı 5-0 mağlup etti.
B Grubu'nda Juventuslu yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo
'nun uzun bir aranın ardından yeniden formasını giydiği Portekiz
, Işık Stadı'nda konuk ettiği Ukrayna
ile 0-0 berabere kaldı.
H Grubu'nda da son dünya şampiyonu Fransa
, konuk olduğu Moldova
'yı 4-1'lik skorla geçti. Konuk ekibin gollerini, 24. dakikada Antoine Griezmann
, 27. dakikada Raphael Varane
, 36. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada Kylian Mbappe
atarken, ev sahibi Moldova'da 89. dakikada Vladimir Ambros fileleri havalandırdı.
Elemelerin ikinci gününde sona eren maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Bulgaristan- Karadağ
: 1-1
İngiltere-Çekya: 5-0
B Grubu
Lüksemburg- Litvanya
: 2-1
Portekiz-Ukrayna: 0-0
H Grubu
Arnavutluk- Türkiye
: 0-2
Andorra- İzlanda
: 0-2
Moldova-Fransa: 1-4
Moldova, Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA