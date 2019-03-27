Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.
F Grubu'ndaki ilk maçında Norveç
'i 2-1 mağlup eden İspanya
, deplasmanda Malta
'ya konuk oldu. İlk yarıyı 31. dakikada Alvaro Morata
'nın golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, aynı futbolcunun 73. dakikadaki golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılan Bosna Hersek
ile Yunanistan
arasındaki ikinci hafta mücadelesi ise berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Medipol Başakşehirli Edin Visca
ile 1-0 öne geçen Bosna Hersek, 15. dakikada Miralem Pjanic
ile farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 64. dakikada Kostas Fortunis ve 85. dakikada Dimitrios Kolovos'un penaltı golleriyle beraberliği sağladı ve maç 2-2 bitti.
Bosna Hersek'te Pjanic 65. dakikada kırmızı kart gördü.
J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini
yönetimindeki İtalya
da sahasında ağırladığı Liechtenstein
'ı 17. dakikada Stefano Sensi, 32. dakikada Marco Verratti, 35 ve 45. dakikalarda Fabio Quagliarella
, 69. dakikada Moise Kean ile 76. dakikada Leonardo Pavoletti'nin golleriyle 6-0 yendi.
36 yaşındaki Quagliarella, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
İkinci haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
D Grubu İrlanda Cumhuriyeti
- Gürcistan
: 1-0 İsviçre
- Danimarka
: 3-3
F Grubu
Malta - İspanya: 0-2
Norveç - İsveç
: 3-3 Romanya
- Faroe Adaları
: 4-1
J Grubu Ermenistan
- Finlandiya
: 0-2
Bosna Hersek - Yunanistan: 2-2
İtalya - Liechtenstein: 6-0
Bosna - Hersek, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA