08.06.2019 23:53
Haberler» Spor » Haber

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
H Grubu'nda 3. karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Fransa: 2-0
Moldova- Andorra: 1-0
İzlanda- Arnavutluk: 1-0
Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
Takım Maç G B Y AG YG Puan
Türkiye 3 3 0 08 0 9
Fransa 3 2 0 1 8 3 6
İzlanda 3 2 0 134 6
Arnavutluk 3 1 0 23 3 3
Moldova 3 1 0 22 8 3
Andorra 3 0 0 3 0 6 0
Kaynak: AA
Fransa, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

YORUMLAR