Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye
, Fransa
'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
H Grubu'nda 3. karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Fransa: 2-0
Moldova- Andorra
: 1-0
İzlanda- Arnavutluk
: 1-0
Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
| Takım
| Maç
| G
| B
| Y
| AG
| YG
| Puan
| Türkiye
| 3
| 3
| 0
| 0
|8
|0
| 9
| Fransa
| 3
| 2
| 0
| 1
|8
|3
| 6
| İzlanda
| 3
| 2
| 0
| 1
|3
|4
| 6
| Arnavutluk
| 3
| 1
| 0
| 2
|3
| 3
| 3
| Moldova
| 3
| 1
| 0
| 2
|2
| 8
| 3
| Andorra
| 3
| 0
| 0
| 3
| 0
| 6
| 0
Kaynak: AA
Fransa
, Türkiye
, Futbol
, Avrupa
, Spor