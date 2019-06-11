Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye
, deplasmanda İzlanda
'ya 2-1 yenildi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.
H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı
, Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlıların tek golünü, 40. dakikada Dorukhan Toköz
kaydetti.
Grubun diğer maçlarında ise Fransa
, konuk olduğu Andorra
'yı Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma
'nin golleriyle 4-0 mağlup ederken, Arnavutluk
ise konuk ettiği Moldova
'yı Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ve Ylber Ramadani'nin golleriyle 2-0 yenerek 3 puan aldı.
Öne çıkan maçlarda, C Grubu'nda Almanya
, 10. ve 37. dakikalarda Marco Reus
, 17. ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 20. dakikada Leon
Goretzka, 26. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan
, 79. dakikada Timo Werner
ve 88. dakikada Leroy Sane
'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Estonya
'yı 8-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.
J Grubu'nda ise İtalya
, geriye düştüğü maçta ağırladığı Bosna Hersek
'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Lorenzo Insigne
ve 86. dakikada Marco Verratti kaydederken, konuk ekibin tek golünü 32. dakika Edin Dzeko
attı.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Almanya - Estonya: 8-0 Belarus
- Kuzey İrlanda
: 0-1
E Grubu: Azerbaycan
- Slovakya
: 1-5 Macaristan
- Galler
: 1-0
H Grubu:
Andorra - Fransa: 0-4
İzlanda - Türkiye: 2-1
Arnavutluk - Moldova: 2-0
I Grubu: Kazakistan
- San Marino
: 4-0 Belçika
- İskoçya: 3-0 Rusya
- Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi: 1-0
J Grubu:
İtalya - Bosna Hersek: 2-1 Yunanistan
- Ermenistan
: 2-3
Lihtenştayn - Finlandiya
: 0-2
Kaynak: AA
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