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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

05.09.2019 09:38 Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.
Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu
19.00 Estonya-Belarus
21.45 Almanya-Hollanda
E Grubu
21.45 Galler-Azerbaycan
21.45 Slovakya-Hırvatistan
G Grubu
21.45 Slovenya-Polonya
21.45 Avusturya-Letonya
I Grubu
19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan
21.45 İskoçya-Rusya
21.45 San Marino-Belçika

Hollanda, Almanya, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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