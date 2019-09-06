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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

06.09.2019 23:54 Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.
EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.
Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.
Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.
Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.
H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu
Estonya-Belarus: 1-2
Almanya-Hollanda: 2-4
E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1
Slovakya-Hırvatistan: 0-4
G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0
Avusturya-Letonya: 6-0
I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1
İskoçya-Rusya: 1-2
San Marino-Belçika: 0-4

Hollanda, Almanya, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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