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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.

07.09.2019 09:56 Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.
Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
19.00 Gürcistan-Danimarka
19.00 İsviçre-Cebelitarık
F Grubu
19.00 Romanya-Malta
21.45 İspanya-Faroe Adaları
21.45 İsveç-Norveç
J Grubu
16.00 Ermenistan-Bosna Hersek
21.45 Yunanistan-Liechtenstein
21.45 Finlandiya-İtalya

Futbol, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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