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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

10.10.2019 09:16Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
21.45 Karadağ-Bulgaristan
21.45 Çekya-İngiltere
B Grubu
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Ukrayna-Litvanya
H Grubu
21.45 Türkiye-Arnavutluk
21.45 İzlanda-Fransa
21.45 Andorra-Moldova

Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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