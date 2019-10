Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Cikalleshi (Dk. 83 Balaj), Manaj, Memushaj (Dk. 72 Abrashi)

Gol: Dk. 90 Cenk Tosun (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 4 Dermaku, Dk. 7 Bare, Dk. 12 Memushaj, Dk. 83 Abrashi, Dk. 86 Djimsiti (Arnavutluk), Dk. 7 Merih Demiral, Dk. 26 Kaan Ayhan, Dk. 69 Ozan Tufan (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 yendi.

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA