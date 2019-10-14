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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

14.10.2019 10:38Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında dört grupta 9 karşılaşma yapılacak.
Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
21.45 Cebelitarık-Gürcistan
21.45 İsviçre-İrlanda
F Grubu
21.45 Romanya-Norveç
21.45 Faroe Adaları-Malta
21.45 İsveç-İspanya
G Grubu
21.45 İsrail-Letonya
J Grubu
19.00 Finlandiya-Ermenistan
21.45 Yunanistan-Bosna Hersek
21.45 Liechtenstein-İtalya

Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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