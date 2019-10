Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Stade de FranceHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp ( Almanya Fransa : Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman (Dk. 87 Ikone), Griezmann , Matuidi (Dk. 77 Lemar), Ben Yedder (Dk. 72 Giroud) Türkiye : Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 53 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Tufan (Dk. 81 Cenk Tosun), İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak YılmazSarı kartlar: Dk. 49 Hernandez, Dk. 81 Griezmann (Fransa), Dk. 85 Cenk Tosun, Dk. 87 Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci (Türkiye)Goller: Dk. 76 Giroud (Fransa), Dk. 82 Kaan AyhanSAINT- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.55. dakikada Hernandez, sol çaprazdan ceza sahasına girerek gole yaklaştı. Hernandez'in yerden gönderdiği şutta top, kalenin yanından auta çıktı.59. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına yolladığı uzun topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'ın önüne gönderdi. Ceza sahasında boş durumda kalan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann, topu yerden kale sahasına gönderdi. Ben Yedder'in bekletmeden yaptığı dokunuşta top, kalenin üzerinden dışarı çıktı.62. dakikada Ozan Tufan, Kenan Karaman'ın sağ kanattan yaptığı orta sonrasında topu önünde buldu. Ceza alanında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda şutunu çeken Ozan, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.76. dakikada Fransa, sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda golü buldu. Griezmann'ın kale alanına ortaladığı topa yükselen Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.82. dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta arka direğe doğru ortaladığı topa, Kaan Ayhan hareketlendi. Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve milliler skoru 1-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.