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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

14.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:42Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren ile karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
22.45 İsviçre-Gürcistan
22.45 Danimarka-Cebelitarık
F Grubu
20.00 Norveç-Faroe Adaları
22.45 İspanya-Malta
22.45 Romanya-İsveç
J Grubu
20.00 Finlandiya-Liechtenstein
20.00 Ermenistan-Yunanistan
22.45 Bosna Hersek-İtalya

Romanya, Futbol, Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: AA

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