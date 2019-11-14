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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Türk TelekomHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmazİzlanda: Halldorsson, Palsson, Arnason,...

14.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:32Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
İzlanda: Halldorsson, Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Sigthorsson, Finnbogason (Dk. 24 Arnor Sigurdsson)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ozan Tufan (Türkiye), Dk. 35 Traustason (İzlanda)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile İzlanda arasında oynanan H Grubu 9. hafta maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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