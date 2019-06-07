Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alain Durieux, Gilles François Becker, David Mateus Santor (Lüksemburg
) Türkiye
: Altay Bayındır
, Murat Sağlam
, Hüseyin Türkmen
, Mert Müldür, Abdulkerim Dursun, Berkay Özcan
, Ahmet Canbaz
(Dk. 46 Umut Güneş
), Yusuf Sarı (Dk. 46 Yunus Akgün
), Muhayer Oktay (Dk. 90+3 Mehmet Özcan
), Doğukan Sinik (Dk. 77 Halil Dervişoğlu), İlker Yüksel (Dk. 90 +1 Fatih
Kuruçuk) Arnavutluk
: Hoxha, Kumbulla (Dk. 84 Kolaj), Shehu (Dk. 69 Lleshi), Tafa, Maloku (Dk. 76 Bardhi), Pellumbi (Dk. 76 Ndrecka), Kallaku, Zejnulai, Imeri, Xhixha (Dk. 85 Bullari), Mala
Goller: Dk. 49 Maloku, Dk. 90+5 Bullari (Arnavutluk), Dk. 54 Mert Müldür, Dk. 85 Halil Dervişoğlu (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 56 Mala, Dk. 90+2 Tafa (Arnavutluk), Dk. 88 Yunus Akgün (Türkiye)
2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında Türkiye, Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.
49. dakikada Arnavutluk öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Kallaku meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde yükselen Maloku kafayla vurduğu topu kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
54. dakikada Türkiye beraberliği sağladı. Yunus Akgün'ün sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Mert Müldür'ün kafayla vurduğu top savunmadan geri geldi. Dönen topu alan Mert'in sağ çaprazda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak, çizgi üzerindeki Tafa'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
85. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Arnavutluk savunmasında Lleshi'nin hatasında topu alan Halil Dervişoğlu, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez şutunu çekti ve topu kaleci Hoxha'nın solunda filelere yolladı: 2-1.
90+5. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kallaku'nun soldan kullandığı kornerde ön direkte Bullari'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenen ay-yıldızlı ekip, puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ümit milliler, Arnavutluk ile olası puan eşitliği durumunda ise ikili averaj avantajı sağladı.
Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü grubun 3. maçında deplasmanda Kosova
ile karşılaşacak.
Öte yandan, vefat eden eski UEFA Başkanı İsveçli Lennart Johansson
anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop
da izledi.
Kaynak: AA
Bayındır
, Altay
, Yunus Akgün
, Türkiye
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