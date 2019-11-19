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Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

19.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:36Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
Ümit Milli Takımı, 2021 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda 'ya 2-0 yenildi.
Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.
Millli takımda, Cenk Özkacar 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı ve 6 takımlı grupta son sıraya geriledi. İki maç eksiği bulunan Andorra ise averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020'de İngiltere'ye konuk olacak.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

Andorra, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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