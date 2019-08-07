Haberler» Spor» Haber

Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu.

07.08.2019 21:40 Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 80. dakikada Menemenspor Hüseyin Çolak'ın attığı golle öne geçti.
Müsabakayı 1-0 kazanan Menemenspor adını finale yazdırdı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu ile Menemenspor arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Altınordu, İzmir, Ege, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:07   Ersun Yanal: "Hücumda iyiyiz ama savunmada sıkıntı yaşıyoruz"
23:04   ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
22:59   Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı
22:58   Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
22:57   Kadıköy'de protesto! Alper ve Reyes...
22:56   İstikbal Mobilya Kayserispor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
22:55   Scott Hogan Potters Katıldı