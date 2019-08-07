Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası

Türkiye Spor
Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege
Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu
'nun rakibi oldu.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 80. dakikada Menemenspor Hüseyin Çolak'ın attığı golle öne geçti.
Müsabakayı 1-0 kazanan Menemenspor adını finale yazdırdı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu ile Menemenspor arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak.