Kayseri
İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan futbol Aday Hakem kursu tamamlandı.
İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan ve 9 gün boyunca devam eden futbol aday hakem kursuna 325 kişi başvuru yaptı. başvuran 325 kişiden 115 kişi kursu başarı ile tamamladı. 9 gün süren Aday Hakem kursunun 8 günü Kadir Has
Kongre Merkezinde futbol oyun kuralları ve 1 günde Sümer Amatör Evinde saha uygulaması yapıldı. Futbol
Aday Hakem Kursuna Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman, Başkan Vekili Ünal Altınel, Antrenman-Futsal Mentör Sorumlusu Abdülhakim Aksöz İl Hakem Atama Sorumlusu Ömer Murat
Ülger, Merkez Hakem Tarafından Görevlendirilen İl Eğitimcisi Recep Kaya
ve Kayseri bölgesi klasman hakemleri katıldı. Verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavda başarılı olan 115 kişi daha sonra Hakemler ve eğitmenler tarafından bayrak ve saha içi çalışması yaptı.325 kişinin başvurduğu Aday Hakem kursunda başarılı olan sayısı 115 kişi oldu. 115 kişinin 100'ü erkek 15 kişi ise bayan. Ayrıca İl Hakem Kurulu tarafından sınavda ve eğitimde ilk 3'e giren aday hakemlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - KAYSERİ
Kadir Has,Kayseri,Futbol
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:24