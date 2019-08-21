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Futbol akademisi kayıtları başladı

Karabük'te 6-12 yaş grubu çocukların yer alacağı futbol akademisine kayıt işlemleri başladı.

21.08.2019 14:59 Futbol akademisi kayıtları başladı
Karabük'te 6-12 yaş grubu çocukların yer alacağı futbol akademisine kayıt işlemleri başladı.

Karabük'te 6-12 yaş grubu çocukların yer alacağı futbol akademisi "İşimizi Ciddiye Alıyoruz" sloganı ile kayıt alımına başladı. Futbol Akademisinde okul gurubu, yetenek gurubu, performans gurubu olarak üç ayrı kategoride kayıtlar yapılıyor. Her bir kategori geçişli olarak planlanarak aynı zamanda, spor ingilizcesi, spor diyetisyeni, spor psikoloğu, kas ve kemik gelişim uzmanları, algı çeşitliği gibi çok ekstra eğitim uzmanları ile gerçek anlamda eğitsel bir performans sergilenecek.

Futbol Akademisinde eğitimler 9 Eylül'de başlayacak. - KARABÜK

Karabük, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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