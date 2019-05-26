Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol
Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Gaziantep Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne sahasında 4-0 yenildi. Yeşiltepe
Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı hakemler Muhammet Baki Tiryaki ve Zeynel Camcı yönetti.
Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün gollerini 25'inci dakikada Rahmi Özcan, 29'uncu dakikada Fatih Şentürk
, 30'uncu dakikada Adam Mezhıev ve 40'ıncı dakikada Mohammed Mubarık kaydetti.
Gaziantep takımı, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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Kaynak: AA