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Futbol antrenmanına götürdüğü oğlu kazada öldü, anne yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, oğlunu Konyaspor Futbol Okulları antrenmanına götüren Hanım Arıcıoğlu'nun (42) otomobili karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

26.08.2019 22:15 Futbol antrenmanına götürdüğü oğlu kazada öldü, anne yaralandı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, oğlunu Konyaspor Futbol Okulları antrenmanına götüren Hanım Arıcıoğlu'nun (42) otomobili karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes Arıcıoğlu (14) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenman götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, antrenmanın yapılacağı tesise 250 metre kala  karşı yönden gelen Ferhat Yıldız yönetimindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili kaldırıma çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes otomobilden fırlayıp kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Yıldız da polis tarafından gözaltına alındı.



Seydişehir, Konyaspor, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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