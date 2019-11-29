Haberler » Güncel » Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü - Haber

Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü

Bursa'da, futbol antrenmanında fenalaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

29.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:56Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü
'da, futbol antrenmanında fenalaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, bir amatör futbol kulübünün U16 takımında oynayan Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki tesislere geldi.
Burada ısınmak için koşan Sevinç fenalaşarak yere düştü.
Görevlilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sevinç'i Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sevinç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç futbolcunun cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye katılan Sevinç'in ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Kalp Krizi, Futbol, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR
15:10 Sokak kedileri için harçlığı yetmeyince KDK'ya başvurdu
15:10 Sarıyer'de yolları su bastı
15:10 Hong Kong'da polisin üniversite kuşatması kalktı
15:10 Ceren Damar Şenel'in özeti: "Kalemdir, kitaptır, makaledir"
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:10 Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:11:20