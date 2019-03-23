Futbol Aşkı Soğuk Dinlemedi

Zonguldak
'ta Amatör Küme maçında Beycuma
Cezaevispor ile Karamanspor takımları Fener sahasında karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında soğuktan korunmayan çalışan Karamanspor taraftarı takımlarını yanlız bırakmamak amacıyla çevreden topladıkları çalı çırpıyı yakarak ısınmayı çalıştı. Taraftarların yakmış oldukları ateş saha içerisinde ki sporcuları ve hakemleri hayrete düşürdü. Maçın ardından taraftar yakmış oldukları ateşi söndürerek tribünden ayrıldı. Karşılaşma Beycuma
Cezaevispor'un 9-5 üstünlüğü sona erdi. - ZONGULDAK
Beycuma, Zonguldak, Spor
Kaynak: İHA