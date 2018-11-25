Futbol: Barcelona, Madrid Deplasmanında Liderliğini Korudu

İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 13. haftasında, Atletico Madrid
, sahasında oynadığı maçta Barcelona
ile 1-1 berabere kaldı.
Her iki takımın da çok az pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi Atletico Madrid, 77. dakikada Antoine Griezmann
'ın ortasında Diego Costa
'nın attığı kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Lionel Messi
'nin uzun pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin golüyle beraberliği yakaladı.
Uzatma dakikalarında skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.
Madrid'e lider gelen Barcelona, aldığı beraberlikle 25 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirvedeki rakiplerine göre bir maç eksiği olan 23 puandaki Sevilla
, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmada Valladolid
'i yenerse 13. haftayı Atletico ve Barcelona'nın üzerinde lider kapatacak.
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25 Kasım 2018 Pazar 00:59