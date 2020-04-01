Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü

TFF Kadınlar 3. Lig ekibi Bursa Ağaköy spor 'un oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız koronavirüse yenik düştü. Yıldız, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Eski bir futbolcu olan Yıldız, ayrıca psikologluk da yapıyordu. Bilindiği üzere gün içinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman da koronavirüs nedeniyle vefat etmişti.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA