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Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

01.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:20
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü

TFF Kadınlar 3. Lig ekibi Bursa Ağaköy spor 'un oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız koronavirüse yenik düştü. Yıldız, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Eski bir futbolcu olan Yıldız, ayrıca psikologluk da yapıyordu. Bilindiği üzere gün içinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman da koronavirüs nedeniyle vefat etmişti.

Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü - Spor
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