Futbol Camiasından Ankara'daki Kaza İçin Baş Sağlığı Dilekleri

13 Aralık 2018 Perşembe 11:04



13 Aralık 2018 Perşembe 11:04

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajları yayınladı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları yayınladı.TFF"Ankara'da meydana gelen tren kazasında vatandaşlarımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."Galatasaray"Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz."Fenerbahçe"Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."Beşiktaş"Ankara'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz."M. Başakşehir"Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."Ankaragücü"Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz."Trabzonspor"Ankara'da meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz."Bursaspor"Ankara'da meydana gelen tren kazasında vatandaşlarımızın vefat ettiği ve çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."A. Konyaspor"Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu 43 kişinin yaralandığını, 4 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."Antalyaspor"Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasında 4 kişinin vefat ettiğini, 43 kişinin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz."BB Erzurumspor"Ankara'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."A. Alanyaspor"Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." - İSTANBUL