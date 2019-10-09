Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu.

Fenerbahçe Kulübü de Twitter hesabından Türk milleti ordusunun yanında hashtagiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Yapılan paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle...#TürkMilletiOrdusununYanında" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü de Twitter'dan, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine yönelik başlatılan #BarışPınarıHarekatı 'nda Şanlı Ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve Kalplerimiz Mehmetçiklerimizle... #TürkMilletiOrdusununYanında" paylaşımında bulundu.

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