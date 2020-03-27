Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları

TFF: Sayın Yusuf Günay'ın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruzFenerbahçe: Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruzBeşiktaş: Yusuf Günay ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzDenizlispor: Yusuf Günay'ın en kısa zamanda sağlığına...

27.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:15
Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları

TFF:  Sayın Yusuf Günay'ın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz

Fenerbahçe: Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz

Beşiktaş: Yusuf Günay ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Denizlispor:  Yusuf Günay'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz

Gençlerbirliği: Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz

Aytemiz Alanyaspor: Geçmiş olsun Galatasaray

İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından futbol dünyasından Günay için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

Yusuf Günay için yayımlanan mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FENERBAHÇE:

"Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

YUKATEL DENİZLİSPOR:

"Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

GENÇLERBİRLİĞİ:

"COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

AYTEMİZ ALANYASPOR:

"COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun Galatasaray."

EROL BULUT:

"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Yusuf Günay, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe’de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı Spor
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı
PSG’den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:24: Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı - Spor 15:19: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın corona virüs testi negatif! - Spor 15:19: Juventus'ta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi! - Spor 15:19: Nejat Ekinci'nin corona virüsü testi pozitif çıktı - Spor 15:14: Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı Açıklaması - Spor 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:55: Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Spor 12:30: PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu - Spor 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor