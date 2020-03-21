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Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu

- Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu Futbolcuların tuvalet kağıdıyla yaptığı şovları milyonlar izledi Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim, 'Evde kal' çağrısını 'StayAtHomeChallege' akımıyla yaptı.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:01
- Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu
Futbolcuların tuvalet kağıdıyla yaptığı şovları milyonlar izledi
İSTANBUL - Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim, 'Evde kal' çağrısını 'StayAtHomeChallege' akımıyla yaptı. İnsanların evde vakit geçirebilmesi için yapılan bu akımda tuvalet kağıdıyla yapılan futbol şov, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Futbol dünyasının koronva virüs nedeniyle insanlara gönderdiği mesaj dikkat çekti. Dünyanın her yerinde yapılan 'Evde kal' çağrısı üzerine insanların evlerde sıkılmaması için başlatılan 'StayAtHomeChallege' akımı, futbol dünyasına kısa sürede yayıldı. Messi'de Hagi'ye, Falcao'dan Ozan Tufa'a dek birçok yıldız, tuvalet kağıdıyla yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Çekilen videolar kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. İngiltere'nin Leicester takımında forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, çektiği videoyla Ozan Tufan'a meydan okurken, Ozan Tufan da evinin bahçesinde yaptığı şovla akıma dahil oldu ve Serdar Aziz'e meydan okudu. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo ise, kendine has bir şekilde video çekti. Tuvalet kağıdını sektirmekten vazgeçen Melo'nun kayarak yaptığı müdahale dikkat çekti. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularından Sevgi Çınar'ın videosu da çok izlenenler arasında yerini aldı. Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu

Kaynak: İHA

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Futbol dünyası, yeni akıma dahil oldu
Etiketler : Gheorghe Hagi, Lionel Messi, Ozan Tufan, Futbol, Spor

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