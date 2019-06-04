Futbol dünyasında bayram sevinci

Avrupa
'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı
dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı. İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Arsenal
, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil
'in "Selamünaleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın." ifadelerinin yer aldığı video mesajıyla Müslüman taraftarlarının bayramını tebrik etti. İspanya
temsilcisi Barcelona
da Türkçe hesabından "Barcelona olarak Türkiye
'nin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu
ile İngiliz ekipleri Manchester City
, Chelsea
, Tottenham Hotspur
, West Ham United
, Almanya
'nın Bayern Münih
ve Borussia Dortmund
, İtalya
'nın Juventus
, İskoçya'nın Celtic
takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
, Futbol
, Spor