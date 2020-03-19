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Futbol dünyasından liglerin ertelenmemesine tepki sürüyor

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik, "Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbolun oynanmasını konuşuyoruz.

19.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:56
Futbol dünyasından liglerin ertelenmemesine tepki sürüyor
Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik, "Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbolun oynanmasını konuşuyoruz. Unutulmamalı ki sağlıktan bir çok şeyden önce gelir. Ligler çok acilen durdurulmalıdır" dedi.

Süper Lig'de maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından açıklanırken liglerin ertelenmesini talep eden futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik de yaptığı açıklamada TFF'nin büyük risk aldığını belirtti.

Süper Lig'de maçların kaldığı yerden nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı, TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından açıklanırken liglerin, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ertelenmesini bekleyen futbol camiası ise karara tepki gösteriyor. ASYMD Genel Başkanı Akif Çelik yaptığı açıklama, "Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbolun oynanmasını konuşuyoruz. Unutulmamalı ki sağlıktan bir çok şeyden önce gelir. Siz hangi futbolcunun şuanda futbolu düşündüğünü sanıyorsunuz. Bizce Federasyonu büyük bir risk alıyor. Yarın olacakların önüne geçemeyebilir. Hem ligler bu sezon iptal edilse ne olur, kim buna itiraz eder. Sonuçta bu bir oyun ve futbolcular da bu oyunun önemli birer parçasıdır. Bu anlamda çok acilen liglerimizin ikinci bir çağrıya kadar durdurulması bizim ve futbol camiasının en büyük beklentisidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Futbol, Spor

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