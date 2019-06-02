Futbol: Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa

Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
karşılaşmasında Galatasaray
'ı 5-1 mağlup eden Altınordu
kupanın sahibi oldu.
Elit 17 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı. Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Altınordu, 18. dakikada Enis Destan, 46. dakikada Salih Kavrazlı, 51. dakikada Yiğit Emre Çeltik
, 70. dakikada Tayfun Tatlı ve 76. dakikada Polat Abay'ın attığı gollerle Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise 67. dakikada penaltıdan Metehan Baltacı kaydetti.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Altınordulu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, Süper Kupa müsabakası öncesinde şampiyonluk kupaları takdim edildi.
Kaynak: AA
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