Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa

Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
karşılaşmasında Altınordu
'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray
kupanın sahibi oldu.
Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı. Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu
tarafından takdim edildi.
Kaynak: AA
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