03.06.2019 01:35
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Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa

Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.
Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu tarafından takdim edildi. Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
Kaynak: AA
Futbol, Galatasaray, Altınordu, Süper Kupa, Spor

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