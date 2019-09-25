Haberler » Spor » Haber

Futbol: Federasyon Kupası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

25.09.2019 15:22Futbol: Federasyon Kupası
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Letonya'yı 2-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'daki Zemgale Olimpik Merkezi'nde oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 59. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz ve 72. dakikada Tuğbey Akgün kaydetti.
Federasyon Kupası'nın son maçı Ukrayna ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak ve turnuvanın sıralaması bu karşılaşmanın ardından belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmiş, ikinci maçında ise Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Türkiye, Letonya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:34 Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
15:34 "Sakarya sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz"
15:33 Başkan Yüce: "Sporda bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz"
15:33 Gazişehir gaziantep'te hedef göztepe'yi mağlup etmek
15:31 Bursaspor'da sportif direktör selçuk erdoğan ve kaptan selçuk şahin soruları yanıtladı
15:30 Babası Haitili olan Japon tenisçiye "ağartıcıya ihtiyacı var" diyen komedyenler özür diledi
15:30 Amed Sportif Faaliyetler'de kupa morali