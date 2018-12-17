Futbol Federasyonu: "Evkur Yeni Malatyaspor'a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz"

İSTANBUL/ DHA Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Evkur Yeni Malatyaspor
'un kulüp binasında gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.
Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle;
"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu
Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine silahla ateş açılarak gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür vahim olayların ayrıca şiddetle karşısında olduğumuzu da vurgularız."
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:46