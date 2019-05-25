25.05.2019 23:48
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncü gününde dört maç oynandı.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncü gününde dört maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada E ve F gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Fransa- Suudi Arabistan: 2-0
Panama-Mali: 1-1
F Grubu:
Portekiz- Güney Kore: 1-0
Arjantin- Güney Afrika Cumhuriyeti: 5-2 Polonya, Spor
Kaynak: AA


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