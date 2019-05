Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Kaynak: AA

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 8. gününde 4 maç oynandı. Polonya 'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında 4 maç yapıldı. Norveç 'in Honduras 'ı 12-0 yendiği C Grubu maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran Salzburg oyuncusu Erling Haland, turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.Haland, 1997'de Güney Kore 'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirdi.C Grubu'nda Uruguay ve Yeni Zelanda , D Grubu'nda da Ukrayna ve ABD , ilk iki sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Gruplarda Norveç ve Nijerya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girebilmek için bekleyecek.Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:C Grubu:Yeni Zelanda-Uruguay: 0-2Norveç-Honduras: 12-0D Grubu:Nijerya-Ukrayna: 1-1ABD- Katar : 1-0