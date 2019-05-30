Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 8. gününde 4 maç oynandı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında 4 maç yapıldı. Norveç
'in Honduras
'ı 12-0 yendiği C Grubu maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran Salzburg
oyuncusu Erling Haland, turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
Haland, 1997'de Güney Kore
'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirdi.
C Grubu'nda Uruguay
ve Yeni Zelanda
, D Grubu'nda da Ukrayna
ve ABD
, ilk iki sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Gruplarda Norveç ve Nijerya
ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girebilmek için bekleyecek.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Yeni Zelanda-Uruguay: 0-2
Norveç-Honduras: 12-0
D Grubu:
Nijerya-Ukrayna: 1-1
ABD- Katar
: 1-0
Kaynak: AA
Honduras
, Norveç
, Spor