Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada grup aşaması, dört maçla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, E Grubu'nda Fransa, Mali'yi 3-2 mağlup ederek lider unvanıyla, rakibi ise ikinci olarak üst tura çıktı. F Grubu'nda ise Güney Kore, Arjantin'i 2-1 mağlup edip üst tura rakibiyle birlikte kaldı.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Senegal, Kolombiya, İtalya, Japonya, Uruguay, Yeni Zelanda, Ukrayna, ABD, Fransa, Mali, Arjantin, Güney Kore ile en iyi 4 grup üçüncüsü Polonya, Ekvador, Nijerya ve Panama adlarını üst tura yazdırdı.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
E Grubu:
Mali-Fransa: 2-3
Suudi Arabistan-Panama: 1-2
F Grubu:
Güney Kore-Arjantin: 2-1
Güney Afrika-Portekiz: 1-1
Son 16 turu eşleşmeleri:
İtalya-Polonya
Kolombiya-Yeni Zelanda
Uruguay-Ekvador
Ukrayna-Panama
Senegal-Nijerya
Japonya- Güney Kore
Fransa-ABD
Arjantin-Mali
Kaynak: AA
Arjantin
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