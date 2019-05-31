Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi.Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada grup aşaması, dört maçla tamamlandı.Öne çıkan maçlarda, E Grubu'nda Fransa, Mali'yi 3-2 mağlup ederek lider unvanıyla, rakibi ise ikinci olarak üst tura çıktı. F Grubu'nda ise Güney Kore, Arjantin'i 2-1 mağlup edip üst tura rakibiyle birlikte kaldı.Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Senegal, Kolombiya, İtalya, Japonya, Uruguay, Yeni Zelanda, Ukrayna, ABD, Fransa, Mali, Arjantin, Güney Kore ile en iyi 4 grup üçüncüsü Polonya, Ekvador, Nijerya ve Panama adlarını üst tura yazdırdı.Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:E Grubu:Mali-Fransa: 2-3Suudi Arabistan-Panama: 1-2F Grubu:Güney Kore-Arjantin: 2-1Güney Afrika-Portekiz: 1-1Son 16 turu eşleşmeleri:İtalya-PolonyaKolombiya-Yeni ZelandaUruguay-EkvadorUkrayna-PanamaSenegal-NijeryaJaponya- Güney KoreFransa-ABDArjantin-Mali