Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador, Ukrayna
ve Senegal
çeyrek finale kaldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla devam etti. Uruguay
'ı 3-1 yenen Ekvador, Panama'yı 4-1'lik skorla geçen Ukrayna ve Nijerya
'yı 2-1 mağlup eden Senegal, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Ukrayna'nın Kolombiya
ile eşleştiği çeyrek finalde, Ekvador'un rakibi Fransa- ABD
maçının kazananı, Senegal'in karşılaşacağı takım ise Japonya- Güney Kore
eşleşmesinin galibi olacak.
Kaynak: AA
Spor