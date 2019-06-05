05.06.2019 00:27
Haberler» Spor » Haber

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale kaldı.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD, Mali ve Güney Kore çeyrek finale kaldı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla tamamlandı.
Fransa'yı 3-2 yenen ABD, Japonya'yı 1-0 mağlup eden Güney Kore ve 6 kezle turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Arjantin'e normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mali, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaların 7-8 Haziran'da oynanacağı çeyrek finallerde Kolombiya- Ukrayna, İtalya-Mali, ABD-Ekvador ve Güney Kore- Senegal eşleşmeleri oluştu.
Kaynak: AA
Arjantin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Spor

YORUMLAR