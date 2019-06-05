Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD
, Mali ve Güney Kore
çeyrek finale kaldı. Polonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada son 16 turu, 3 maçla tamamlandı. Fransa
'yı 3-2 yenen ABD, Japonya
'yı 1-0 mağlup eden Güney Kore ve 6 kezle turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Arjantin
'e normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mali, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaların 7-8 Haziran'da oynanacağı çeyrek finallerde Kolombiya- Ukrayna
, İtalya-Mali, ABD-Ekvador ve Güney Kore- Senegal
eşleşmeleri oluştu.
Kaynak: AA
Arjantin
, Güney Kore
, Amerika Birleşik Devletleri
, Spor