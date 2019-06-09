09.06.2019 01:06
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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador ile Güney Kore yarı finale kaldı.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador ile Güney Kore yarı finale kaldı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek final turu, iki karşılaşmayla tamamlandı.
ABD'yi 2-1 yenen Ekvador ile normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 sona eren mücadelede Senegal'i penaltılarda 3-2 mağlup eden Güney Kore, yarı finalde birbirleriyle eşleşti.
İki gün ara verilecek Dünya Kupası'nda Ukrayna- İtalya ve Ekvador-Güney Kore arasındaki yarı final maçları, 11 Haziran Salı günü oynanacak.
Kaynak: AA
Senegal, Güney Kore, Spor

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