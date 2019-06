Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Kaynak: AA

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda B ve C gruplarında 2 maç yapıldı. Fransa 'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 7. gününde, B ve C gruplarında birer maç oynandı.Öne çıkan maçta, C Grubu'nda Avustralya , 2-0 geriye düştüğü mücadelede Brezilya 'yı 3-2 mağlup etti.Brezilya'nın ilk golünü penaltıdan atan Martha, katıldığı 5 Dünya Kupası'nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu. 33 yaşındaki Martha, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını ise 16'ya çıkararak organizasyon tarihindeki en çok gol atan futbolcu rekorunu geliştirdi.7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.Alınan sonuçlar şöyle:B Grubu: Güney Afrika-Çin: 0-1C Grubu:Avustralya-Brezilya: 3-2