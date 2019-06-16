16.06.2019 00:01
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.
Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Kaynak: AA
Fransa, Kamerun, Hollanda, Spor

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