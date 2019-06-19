19.06.2019 00:02
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 12. gününde, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
Grubu 6'şar puanla tamamlayan takımlardan İtalya, lider, Avustralya da 2. olarak son 16 turuna çıktı.
6 puanı bulunan bir diğer ekip Brezilya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantiledi ve tur atladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Jamaika-Avustralya: 1-4
İtalya-Brezilya: 0-1
Kaynak: AA
Brezilya, Avustralya, İtalya, Spor

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