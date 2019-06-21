Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda
, Kanada
, Kamerun
, ABD, İsveç
ve Nijerya
oldu.Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.
E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç
'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.Brezilya
, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.
Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Sonuçlar
E Grubu
Kamerun- Yeni Zelanda
: 2-1
Hollanda-Kanada: 2-1
F Grubu
İsveç-ABD: 0-2
Tayland- Şili
: 0-2
Son 16 turu
Almanya-Nijerya
Norveç-Avustralya
İngiltere-Kamerun
Fransa-Brezilya
İspanya-ABD
İsveç-Kanada
İtalya-Çin
Hollanda-Japonya