21.06.2019 00:15
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda, Kanada, Kamerun, ABD, İsveç ve Nijerya oldu.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda, Kanada, Kamerun, ABD, İsveç ve Nijerya oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.
E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.
Brezilya, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.
Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Sonuçlar
E Grubu
Kamerun- Yeni Zelanda: 2-1
Hollanda-Kanada: 2-1
F Grubu
İsveç-ABD: 0-2
Tayland- Şili: 0-2
Son 16 turu
Almanya-Nijerya
Norveç-Avustralya
İngiltere-Kamerun
Fransa-Brezilya
İspanya-ABD
İsveç-Kanada
İtalya-Çin
Hollanda-Japonya
Kaynak: AA
Kanada, Hollanda, Kamerun, Spor

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