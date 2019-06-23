23.06.2019 01:13
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç , Avustralya 'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.
Fransa 'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta Norveç ile Avustralya karşılaştı.
A Grubu'ndan 2'nci olarak çıkan Norveç, C Grubu'nda aynı sırayı elde eden Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bugün TSİ 18.30'da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere ile Kamerun çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
Fransa , Avustralya , Norveç , Spor

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